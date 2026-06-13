Однією з тем, що найбільше цікавлять публіку, є не лише його спортивні досягнення та рекорди, а й особисте життя. Про те, як склалося життя Кличка-молодшого поза рингом, розповість 24 Канал.

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Що відомо про особисте життя Володимира Кличка?

Ексчемпіон світу з боксу та голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі остаточно розійшлися у 2018 році після скасування заручин. Причиною розриву стала важка алкогольна залежність акторки, яка посилилася через затяжну післяпологову депресію.

Володимир отримав повне право опіки над спільною донькою Каєю-Євдокією. В інтерв'ю для Us Weekly Гейден зізналася, що підписання цих документів стало найважчим моментом у її житті. Зараз 11-річна дівчинка проживає переважно в Києві, де виховувати її допомагає бабуся (мати Володимира). Кая-Євдокія веде активний спосіб життя, захоплюється верховою їздою та вже знає п'ять мов.

Чим займається Кличко-молодший?

Спортсмен живе на дві країни – Україну та Німеччину, проте з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році більшість часу проводить у Києві. Він зосередився на благодійності, волонтерстві та бізнесі.

Наприкінці травня 2026 року Володимир разом із братом Віталієм відвідав фінал Всеукраїнського турніру з боксу "Кубок Києва" на призи братів Кличків у столичному клубі Stereo Plaza. Цей масштабний захід, приурочений до Дня Києва, провели вперше від початку повномасштабної війни. Брати згадали, що в молодості самі боксували на цьому турнірі та завойовували цей трофей, який свого часу вигравав і Олександр Усик.

Який статус зараз у Володимира Кличка?

За словами Віталія Кличка, його брат наразі є абсолютно вільною людиною. Сам Володимир залишається холостяком, повністю закрив тему нових романів від преси та не коментує приватне життя.