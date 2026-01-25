Чи повернеться Кличко у бокс: відомий боксер зробив неочікувану заяву

У ЗМІ час від часу з'являється інформація, що Володимир Кличко нібито планує повернутися на ринг. Та відомий боксер Богдан Миронець сумнівається, що в українця дійсно є такі плани.

У коментарі Sport Express він заявив, що не надто вірить у камбек 49-річного ексчемпіона світу. Ба більше, Миронець вважає, що інформація про повернення Кличка – це "інформаційний вкид".

Чи повернеться Кличко?

Часто камбек Кличка пов'язують з поєдинками проти таких боксерів, як Даніель Дюбуа, Фабіо Вордлі й Тайсон Ф'юрі. На думку Миронця, з цієї трійки боксерів логічним виглядає бій Володимира проти Ф'юрі, який міг би стати реваншем після поразки українця у 2015 році.

Якщо все ж сприймати серйозно цю інформацію й обирати когось з топових опонентів для 50-річного Володимира, який повертатиметься після десятирічної паузи, це навіть звучить абсурдно, то, можливо, Ф’юрі. Все ж в них є певний бекграунд,

– сказав боксер.

Водночас він додав, що в Кличка навряд чи будуть високі шанси проти топ-5 боксерів надважкої ваги.

Чи може Кличко битися проти Тайсона?

31-річний Миронець, який на професійному ринзі виграв 10 боїв, також висловився про участь Кличка в шоу-матчах, наприклад, проти Майка Тайсона чи Джейка Пола.

На його думку, це більш вірогідно, аніж повернення Володимира на професійний ринг. Однак він вважає такий розвиток подій малоймовірним через те, що Кличко не надто цікавить американців.

Для американської публіки, тобто сторони Пола й Тайсона, це не був би надто цікавий варіант у фінансовому плані. Володимир не настільки популярний саме у США. Однак він мав би статус однозначного фаворита проти обох з вищезгаданої пари. Тому з погляду співвідношення грошей та ризиків Володимир не є для них привабливим варіантом. Пол та Тайсон сьогодні – це більше про шоу-матчі. Таким чином, я не думаю, що цей поєдинок комусь потрібен,

– резюмував українець.

Що відомо про повернення Кличка?