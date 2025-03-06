"Залежить від Володимира": відомий промоутер висловився про можливе повернення Кличка
- Том Леффлер вважає, що Володимир Кличко може повернутись у професійний бокс, щоб боротися за чемпіонський титул.
- Леффлер зазначив, що Кличко в чудовій формі і має багато потенційних боїв, але остаточне рішення залежить від самого Володимира.
- Кличко розглядає можливість повернення, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.
Том Леффлер поділився думками стосовно Володимира Кличка. Колишній промоутер українця вважає, що він може все-таки повернутись у професійний ринг.
Спортивний функціонер високо оцінив шанси на камбек Кличка-молодшого. Леффлер назвав причину, чому "Доктор Сталевий Молот" відновить кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
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Леффлер про Кличка
Том Леффлер заявив, що Володимир Кличко є історичною постаттю для світового боксу. Тому він може повернутись у професійний ринг, аби битись за чемпіонський титул.
Промоутер зазначив, що українець перебуває у чудовій формі. Тоді як це було, коли "Доктор Сталевий Молот" йшов історичною чемпіонською серією з 25 поєдинків.
Для нього є так багато чудових боїв. Поєдинки-реванші проти Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Дюбуа це чудовий бій. Однак це залежить від Володимира. Я дозволю йому говорити за себе і не вкладу в уста жодних слів. Я хотів би, щоб він повернувся як фанат боксу і фаната Володимира,
– сказав Леффлер.
Нагадаємо, що Володимир Кличко роздумує над повернення у боксу. "Доктор Сталевий Молот" планує побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу.