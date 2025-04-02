"Якби Усик залишив": відомий боксер оцінив шанси Кличка стати чемпіоном світу

Володимир Кличко ще не визначився остаточно чи повернеться він у ринг. Проте у боксерській спільноті продовжують активно обгворювати можливий камбек колишнього українського боксера.

Цотне Рогава поділився думками щодо "Доктора Сталевого Молота". Український боксер вважає, що Кличко-молодший міг би побитись за титул, повідомляє 24 канал із посиланням на vRINGe.

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Яким чином Кличко поб'ється за титул

Цотне Рогава підкреслив, що Володимир Кличко тримає себе у хорошій формі та має власний стиль боксу – безпечний та розумний. Рогава наголосив, що "Доктор Сталевий Молот" беззаперечно легенда боксу та має шанс знову здобути пояс.

Боксер вважає, що Олександр Усик може допомогти Володимиру Кличку знову стати чемпіоном світу. На його думку, Король хевівейту може залишити пояс для Кличка-молодшого.

Якби Усик залишив вакантними всі пояси, то за якийсь із титулів Володимир міг би побитися. Не знаю лише, з ким саме. Але потягатись міг би. Шанси були б,

– сказав Рогава.

Цотне Рогава також порівняв повернення Володимира Кличка з Джорджем Форманом, у якого була 10-річна пауза. Боксер зазначив, що "Доктор Сталевий Молот" має провести легкий бій, як свого часу зробив "Великий Джордж".

Раніше Володимиру Кличку порадили відмовитись від ідеї повернення на ринг. Через те, що наразі у надважкій вазі багато сильних боксерів, з якими буде складно битись українцю.