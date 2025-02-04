Гонитва за рекордом: з'явилось нове ім'я можливого суперника Кличка-молодшого

Мережею продовжують ширитись чутки щодо повернення Володимира Кличка у ринг. "Доктор Сталевий Молот" зовсім скоро може здійснити камбек після довготривалої перерви.

З'явилась нова інформація щодо потенційного суперника Кличка-молодшого. Український ексбоксер раніше зустрічався з ймовірним опонентом, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Цікавий суперник для Кличка

Володимир Кличко планує повернутись у ринг, щоб побити "вічний" рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном у свої ваговій категорії. Для колишнього чемпіона світу є два варіанти розвитку події.

"Доктор Сталевий Молот" має побити Олександра Усика, який володіє титулами WBC, WBA та WBO. Або здолати британського боксера Даніеля Дюбуа та забрати чемпіонський пояс IBF.

Проте Володимир Кличко може піти іншим шляхом. Серед потенційних суперників ексчемпіона світу з'явилось ім'я Кубрата Пулєва. 43-річний болгарин володіє титулом регулярного чемпіона WBA.

До слова. Володимир Кличко зустрічався з Кубратом Пулєвим у 2014 році. Тоді "Доктор Сталевий Молот" переміг "Кобру" нокаутом у п'ятому раунді поєдинку.

Якщо Кличко-молодший зустрінеться з Кубратом Пулєвим та вдруге переможе болгарина, то він поб'є рекорд Джорджа Формана. При такому розвитку подій "Доктору Сталевому Молоту" не знадобиться битись з Усиком або Дюбуа.