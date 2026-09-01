Експромоутер Усика висловився про повернення Кличка та можливість побити історичний рекорд

Можливе повернення Володимира Кличка у професійний бокс продовжує залишатися однією з найбільш обговорюваних тем у спорті. Особливий інтерес викликає питання, чи зможе легендарний українець після відновлення кар'єри знову претендувати на чемпіонський титул.

Відомий промоутер Олександр Красюк оцінив перспективи ексчемпіона та висловився про його потенційні шанси знову поборотися за пояс. Свою позицію він опублікував в інстаграм.

Повернення Кличка на ринг: що сказав Красюк

Відповідаючи на запитання про те, чи повернеться Кличко-молодший на ринг, Красюк зазначив, що українець насправді нікуди й не зникав.

Він ніколи не йшов, щоб повернутися. Він завжди був поруч. Як фанат боксу, я хотів би побачити, як він поб'є рекорд Джорджа Формана,

– написав промоутер.

Нагадаємо, що легендарний Джордж Форман став найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі, завоювавши титул у віці 45 років.

Відповідь Олександра Красюка / Фото скриншот з інстаграму промоутера

Красюк також переконаний, що у разі повернення Володимиру не доведеться довго проводити рейтингові поєдинки. На запитання про те, яка з провідних міжнародних федерацій (WBA, WBC, IBF або WBO) готова одразу надати Кличку право на титульний бій, менеджер відповів коротко й впевнено: "Для будь-якої буде за честь".

Думка Олександра Красюка / Фото скриншот з інстаграму промоутера

Поки що сам Кличко не робив офіційних заяв щодо відновлення кар'єри, проте його фізична форма та регулярні тренування продовжують підігрівати чутки про повернення.

Нещодавно Кличко публічно прокоментував сенсаційну поразку перспективного британського боксера Мозеса Ітауми, який поступився хорвату Філіпу Хрговичу.

У серпні 2026 року також стало відомо про раптову смерть 36-річної американської акторки Гейден Панеттьєрі, колишньої нареченої Кличка та матері їхньої спільної доньки Каї-Євдокії.