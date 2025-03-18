Непереможений боксер жорстко нокаутував суперника: відео потужного удару

Нещодавно у Сполучених Штатах Америки відбувся грандіозний вечір боксу. У головному поєдинку спортивного шоу Каллум Волш бився проти Діна Сазерленда.

Бій Волш – Сазерленд завершився достроково. Ірландський боксер переміг захистив титул чемпіона WBC Continental Americas, повідомляє 24 канал із посиланням на UFC Fight Pass.

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Як Волш здолав Сазерленда

Бій між Каллумом Волшем та Діном Сазерлендом завершився доволі швидко. Вже у першому раунді поєдинку ірландець нокаутував шотландця.

Волш провів серію ударів, що допомогло йому перемогти. Сазерленд довго не міг оговтатись та підвестись з канвасу.

Волш нокаутував Сазерленда: дивіться відео

Каллум Волш вчетверте поспіль переміг нокаутом. У двох попередніх боях ірландець здолав суперників у другому раунді. Чемпіон WBC провів всього 13 поєдинків, не зазнавши жодної поразки.