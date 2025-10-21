Тимчасовий чемпіон за версією WBA Фабіо Вордлі висловився про майбутній бій проти Джозефа Паркера. На кону цього протистояння стоятиме право побитись із Олександром Усиком.

Британський боксер розповів про свої чудові позиції у рейтингу WBO, де він був третім на черзі на бій за титул чемпіона світу, але тепер йому потрібно перемогти Джозефа Паркера. Фабіо Вордлі запевнив, що поєдинок проти Паркера буде відмінним, наголосивши на силі новозеландця, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

Вордлі вірить, що переможе Паркера та Усика?

Тимчасовий чемпіон висловив бажання побитись за повноцінний титул чемпіона світу. Фабіо вірить, що переможе Паркера, а також заговорив про потенційний двобій проти Олександра Усика.

Я вірю, що зможу перебоксувати Паркера. Правильні навички, швидкі ноги і руки. Все залежить від того, як він себе проявить і як діятиме в бою, тож подивимося. Я справді думаю, що зможу нокаутувати Усика і завдати йому першої поразки в кар'єрі. Мені подобається ця ідея,

– заявив Вордлі.

Ще раніше Фабіо робив гучну заяву про перемогу нокаутом у можливому бою проти Усика.

У коментарі The Ring директор команди українського боксера Сергій Лапін підтвердив заяву промоутера Френка Воррена про те, що на кону бою Паркер – Вордлі стоятиме право побитись із Усиком. Також Лапін розповів, що повернення Олександра слід очікувати у першій половині наступного 2026-го року та розповів про здоров'я українця.

"Він почувається добре і перебуває у чудовій формі", – сказав Лапін.

Що відомо про бій Паркер – Вордлі?