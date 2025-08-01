Олександр Усик деякий час виступав у важкій вазі. Абсолютний чемпіон світу підкорив крузервейт та перебрався у надважку вагу – королівський дивізіон.

Чимало експертів сумніваються у розмірах Усика та вважають, що Олександр не є справжнім хевівейтером. Своєю думкою з цього приводу поділився Френк Воррен, повідомляє 24 канал із посиланням Queensberry.

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Що Воррен сказав про Усика?

Френк Воррен неочікувано захистив Олександра Усика від слів експертів щодо його розмірів. Промоутер Даніеля Дюбуа привів до прикладу інших легендарних боксерів різних епох.

Те, що ви кажете, що Усик замалий для суперважкої ваги, повна нісенітниця. Майк Тайсон теж не був сильно великим, таке можна сказати і про Холіфілда і Девіда Хея,

– сказав Воррен.

Спортивний функціонер підкреслив, що Олександр Усик чотири роки виступає у хевівейті та вже звик до королівського дивізіону. Воррен наголосив, що українець перемагає суперників завдяки інтелекту.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли про те, що Роберт Гарсія висловився про Олександра Усика та його кар'єру. Відомий тренер дав пораду українському боксеру щодо виступів у професійному ринзі.