"Репутацію він собі вже зіпсував": ексчемпіон висловився про співпрацю українця з росіянином

Український боксер Андрій Великовський опинився в центрі скандалу через співпрацю з росіянином Дмитром Біволом. Він допомагає йому готуватися до поєдинку проти Міхаеля Айферта, що запланований на 30 травня в Єкатеринбурзі.

Колишній чемпіон світу та нині тренер В'ячеслав Сенченко відреагував на цю ситуацію у інтерв`ю для sport.ua. Приводом для обурення стало фото з тренувального табору ворога, яке українець сам виклав у мережу.

Яку реакцію викликав Великовський в Сенченка?

Сенченко зазначив, що розуміє фінансові мотиви боксера, який живе за кордоном, проте вважає публічну демонстрацію такої співпраці неприпустимою.

Я негативно ставлюся, в сенсі – навіщо це виставляти? Навіщо провокувати? Ти поїхав, тобі потрібні гроші, треба забезпечувати сім'ю – я все це розумію. Заробив, напрацював досвід, але виставляти це у соцмережах… Я не прихильник такого піару,

– заявив тренер.

На його думку, такі дії мають фатальні наслідки для іміджу спортсмена, особливо в умовах повномасштабної війни.

Викладати все це, знаючи, що йде війна, що буде хейт і реакція людей – це просто безглуздо. Навіщо збирати на собі цей негатив? Можливо, він не планує повертатись до України, але ніхто не знає, як складеться життя. Репутацію він собі вже зіпсував. Вважаю, що це було зайвим,

– підсумував Сенченко.

Що відомо про Великовського та Бівола?

За статистикою BoxRec, на рахунку Великовського понад 27 професійних поєдинків – 21 перемога (14 з яких нокаутом), 4 поразки та 2 нічиї.

У квітні 2026 року з'ясувалося, що українець приєднався до тренувального табору Бівола. У ролі спаринг-партнера він допомагає росіянину готуватися до захисту титулів WBA та IBF проти Міхаеля Айферта в Єкатеринбурзі. У своєму інстаграм боксер схвально відгукнувся про атмосферу в команді.

Для самого Бівола майбутній вихід у ринг, стане першим після тривалої паузи. Перерва була викликана операцією на грижі поперекового відділу хребта в серпні 2025 року та подальшою реабілітацією.

Хоча суперником стане обов'язковий претендент за версією IBF, титул WBO на кон не виставлятимуть. Як повідомляє The Ring, організація відмовилася санкціонувати бій у Росії через війну в Україні, попри те, що продовжує визнавати Бівола своїм чемпіоном.

Це буде перший виступ росіянина на батьківщині з грудня 2021 року, коли він переміг Умара Саламова.

Бівол виступає під прапором Киргизстану.

