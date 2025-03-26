Зірвуть "абсолют" чи ні: WBC ухвалила рішення щодо чемпіонського пояса Усика

Олександр Усик володіє поясами WBC, WBA, WBO та IBO у хевівейті. Боксерська організація WBO зобов'язала українця провести обов'язковий реванш проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера, а от WBC вирішили не робити такого підступного вчинку.

У Всесвітній боксерські раді WBC ухвалили рішення щодо чемпіонського поясу, яким володіє Олександр Усик. Очільник WBC Маурісіо Сулейман запевнив, що вони не будуть перешкоджати реваншу непереможного українця проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа, на кону якого буде стояти звання "абсолюта", повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Потужне рішення WBC

Президент ради пригадав момент із Тайсоном Ф'юрі, коли у WBC не нав'язували жодного обов'язкового захисту титулу перед абсолютним чемпіонством із Усиком. Тепер у WBC знову підтримують ідею поєдинку за усі пояси.

Ми завжди гнучкі, підтримуємо ідею бою за титул абсолютного чемпіона. Це було з Ф'юрі, коли ми йому не нав'язували обов'язково суперника, для того, щоб він бився з Усиком за абсолют. Зараз ми знову підтримуємо ідею абсолютного чемпіонства, як ми можемо дозволити Усику втратити наш пояс? Це було би дуже погано. Ми не чинимо ніякого тиску,

– заявив Сулейман.

Довідка. Тимчасовим чемпіоном WBC є Агіт Кабаєл, який нещодавно переміг китайського супертяжа Чжана Чжілея. Новоспеченого володаря титулу особисто нагороджував Олександр Усик.

Нагадаємо, що Усик має два варіанти для наступного бою. Олександра зобов'язали провести поєдинок проти Джозефа Паркера, але українець може відтермінувати бій заради реваншу за "абсолют" із Даніелем Дюбуа. У такому випадку Паркер у майбутньому може отримати двобій за абсолютне чемпіонство.

Директор команди українця Сергій Лапін розповідав, що повернення Усика може припасти на середину літа або початок осені поточного року. Не виключено, що у 2025-му році Олександр проведе два поєдинки.