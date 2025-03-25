Всесвітня боксерська організація оновила рейтинг найсильніших хевівейтерів
- Всесвітня боксерська організація оновила рейтинг найсильніших хевівейтерів.
- Чемпіонський титул WBO належить Олександру Усику, а тимчасовий пояс утримує Джозеф Паркер з Нової Зеландії.
Всесвітня боксерська організація оновила рейтинг найкращих боксерів надважкого дивізіону. Лідерство продовжує утримувати непереможений австралійський боксер.
Перше місце у рейтингу серед найсильніших хевівейтерів займає Джастіс Хуні. Чемпіоном дивізіону залишається українець Олександр Усик, пише 24 канал із посиланням на WBO Boxing.
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Чи відбулись зміни у рейтингу WBO
У оновленому рейтингу найсильніших боксерів хевівейту від WBO організації не відбулось змін. Після Джастіса Хуні йде британський проспект Мозес Ітаума. На третій сходинці – Фабіо Вордлі.
Чемпіонськими титулами Всесвітньої боксерської організації володіють два боксери. Повноцінний чемпіонський титул в Олександра Усика, а тимчасовий пояс зберігається у Джозефа Паркера зі Нової Зеландії.
Оновлений рейтинг WBO:
- Чемпіон: Олександр Усик
- Тимчасовий чемпіон: Джозеф Паркер
- 1. Джастіс Хуні
- 2. Мозес Ітаума
- 3. Фабіо Вордлі
- 4. Чжан Чжілей
- 5. Лоуренс Околі
Нагадаємо, що в останньому поєдинку Джастіс Хуні здобув дострокову перемогу над Шоном Потгітером у другому раунді. Всього австралієць має 12 перемог у професійному ринзі та залишається непереможеним.