Команда Усика обурилась через рішення The Ring щодо тренера українського чемпіона

Авторитетне видання The Ring опублікувало список головних перетендентів на звання тренера року. Переможцем у номінації став американський спеціаліст Роберто Гарсія.

У рейтингу не знайшлося місця для Юрія Ткаченка, який тренує Олександра Усика. У команді українця обурились таким рішенням видання, повідомляє 24 канал із посиланням на Егіса Клімаса.

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Реакція команди Усика

Менеджер Олександра Усика розізлився рішенням The Ring не включати Юрія Ткаченка у список номінантів на звання найкращого тренера року.

Егіс Клімас звернувся до головного редактора видання Дага Фішера. Менеджер українського чемпіона запитав, що не так з Юрієм Ткаченком.

Містер Фішер, що трапилося з Юрієм Ткаченком? Тренер Усика не заслужив визнання у 2024 році?,

– написав Клімас.

До слова. Юрія Ткаченка було визнано найкращим тренером 2024 року за версією WBC.

Нагадаємо, що у 2024 році Олександр Усик під керівництвом тренера Юрія Ткаченка двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, а потім захистив свої титули.