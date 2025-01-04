Популярний боксерський паблік опублікував список топ-15 боїв у 2025 році

У 2025 році має бути вельми цікавим для справжніх поціновувачів боксу. На глядачів очікує чимала кількість видовищних поєдинків.

Боксерський паблік Uncrowned опублікував список боїв, які мають побачити фанати у 2025 році. Серед них є поєдинки за участі українських боксерів, повідомляє 24 канал.

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Боксерські поєдинки у 2025 році

Спільнота для шанувальників боксу Uncrowned, яку нещодавно запустив популярний ведучий та подкастер Аріель Хельвані разом з Yahoo Sports, опублікувала список протистоянь, які мають побачити глядачі у 2025 році.

Всього виділено 15 можливих поєдинків. Серед них також потенційні бої за участі Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Топ-15 можливих боїв у 2025 році:

Девін Хейні – Раян Гарсія 2 Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа Теофімо Лопес – Джарон Енніс Джермелл Чарло – Калеб Плант Джермелл Чарло – Теренс Кроуфорд Джервонта Девіс – Василь Ломаченко Шакур Стівенсон – Хосе Сепеда Наоя Іноуе – Дзунто Накатані Джессі Родрігес – Роман Гонсалес Хільберто Рамірес – Джей Опетая Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2 Кріс Юбенк – Коннор Бенн Кларісса Шілдс – Алісія Баумгарднер Кеті Тейлор – Аманда Серрано 3 Наташа Джонас – Мікаела Майер 2

Нагадаємо, що Олександр Усик після реваншу з Тайсоном Ф'юрі прийняв виклик від Даніеля Дюбуа. Однак, бій може відбутись не раніше серпня 2025 року, адже український чемпіон потребує відновлення після важких боїв.

Щодо Василя Ломаченка, то його промоутер Боб Арум натякнув на можливе завершення кар'єри. Боксер має ухвалити рішення після того, як отримає результати обстеження, адже він серйозно травмував спину на тренуванні.