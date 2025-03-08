Легендарний Форман назвав єдиного боксера, якого боявся Алі

Мухаммед Алі один з найкращих боксерів минулої епохи. Американський супертяж побив багатьох іменитих та потужних опонентів, вписавши своє прізвище золотими літерами в історію цього виду спорту.

Джордж Форман висловився стосовно Мухаммеда Алі. "Великий" назвав боксера, якого боявся легендарний американець, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Хто міг би побити Алі

Джордж Форман пригадав розмову з Мухаммедом Алі. Зі слів колишнього боксера, американець підкреслив, що Майк Тайсон б'є дуже сильно та може здолати будь-кого.

Найстарший чемпіон світу також розповів, що сказав Алі з приводу бою проти Майка Тайсона. Легенда боксу засумнівався у можливості перемогти "Залізного Майка".

Він відчував, що Тайсон б'є сильніше, ніж будь-хто, з ким він стикався. Одного разу Алі мені сказав, що у нього немає впевненості в тому, що він міг би побити Майка Тайсона,

– розповів Форман.

Нагадаємо, що Мухаммед Алі провів за свою кар'єру 61 бій. Легендарний боксер зміг здобути 56 перемог (37 нокаутом) та зазнав п'ять поразок у професійному рингу.