Олександр Усик провів 24 переможних боїв на профі-рингу. Попереду в українського чемпіона лише один двобій, який стане прощальним.

19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у реванші на "Вемблі". Після цього поєдинку у боксерській спільноті почали обговорювати, хто ж стане суперником українського чемпіона у його "last dance". World Boxing News знайшов несподівано суперника для українця, пише 24 Канал.

Читайте також Відправляв боксерів рахувати пенсію: яка чекала доля та що сталось із суперниками Усика

Хто може стати суперником Усика?

Видання впевнене, що суперником Усика не стане Джозеф Паркер або Агіт Кабаєл. Натомість стверджують, що цілком ймовірна трилогія із Тайсоном Ф'юрі. Британець вже її анонсував на квітень 2026-го на "Вемблі". Щоправда, про цю можливу битву Усик нічого не знає та й на названу дату лондонська арена вже недоступна. "Циганський король" заявляв, що готовий відновити кар'єру лише заради третьої зустрічі з Олександром.

Також "темною конячкою" у списку потенційних опонентів Усика буде Деонтей Вайлдер. 39-річний "Бронзовий бомбардувальник" вже чекає свого повернення у ринг після двох поспіль поразок – від Джозефа Паркера та Чжана Чжілея.

За спиною Вайлдера 49 боїв, у яких він тріумфував 44 рази (43 – нокаутом), зазнав 4-х поразок і одного разу була нічия.

Ще наприкінці червня поточного 2025 року Деонтей зазіхнув на бій проти непереможного українського боксера. Однак Вайлдер запевнив, що їх битва може відбутись лише у тому випадку, якщо українець затримається на професійному рингу, адже у 2025-му році їх поєдинок точно не відбудеться.