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Fight News 24 Новини боксу "Готовий битися з будь-ким вище за рейтингом": Амосов поділився, кого хоче бачити суперником
7 червня, 23:00
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"Готовий битися з будь-ким вище за рейтингом": Амосов поділився, кого хоче бачити суперником

Олександра Власова

Український боєць напівсередньої ваги Ярослав Амосов прокоментував, хто може стати його наступними суперниками після перемоги. Також він поділився своїм баченням подальшого розвитку кар'єри в дивізіоні.

Амосов прокоментував ситуацію з потенційним поєдинком проти переможця пари Баклі – Брейді, зазначивши, що не має принципових уподобань щодо суперників. Про це він розповів на ютуб-каналі Fight Zona.

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Що Амосов сказав про своїх майбутніх суперників?

Амосов прагне отримати в суперники будь-кого, хто посідає вищу позицію.

Без різниці. Будь-кого, хто вище в рейтингу. Немає такого, щоб я спеціально когось обирав. Навпаки, це, як на мене, гірше – дали суперника, значить б'єшся та все,
– казав боєць.

Він підкреслив, що головне для нього – регулярні поєдинки та рух уперед у спортивній кар'єрі, а не підбір зручних опонентів.

Є спортсмени, які починають підбирати суперників. Але яка різниця, пройдеш ти когось чи ні? Потім усе одно доведеться битися з найкращими. Якщо є амбіції – треба битися з тими, кого дають,
– додав Амосов.

Також він пояснив, що згадав потенційних опонентів лише через їхнє положення в рейтингу та однакові змагання на одному турнірі.

Вони б'ються того ж дня, на тому ж івенті, у тій самій ваговій категорії. Тому й виникла така ідея – просто звести нас,
– підсумував спортсмен.

Що відомо про нещодавній бій Амосова?

У своєму останньому поєдинку, який відбувся в ніч на 10 травня на турнірі UFC 328 у Ньюарку (США), український боєць напівсередньої ваги достроково здолав іспанця Хоеля Альвареса. 

Для 32-річного Амосова це вже друга поспіль перемога в престижному промоушені UFC. Свій дебют у організації він провів у грудні 2025 року, коли також здобув дострокову перемогу над американцем Нілом Мегні. 

У професійній кар'єрі в ММА українець тепер має 30 перемог і лише одну поразку.