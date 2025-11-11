Аналітик розповів, чи справді Джошуа таємно потренувався у таборі Усика

На початку листопада 2025 року з'явилась шокуюча інформація про бажання Ентоні Джошуа доєднатись до тренувального табору Олександра Усика в іспанській Валенсії. Таке рішення Ей Джея назвали потужним кроком, адже далеко не кожен боксер насмілиться поїхати до команди, яка двічі його перемогла.

Згодом з'явилась інформація, що Ентоні Джошуа не просто має таке бажання, а вже з'їздив у табір Олександра Усика. Аналітик Гарет Девіс підтвердив такий приїзд Ей Джея у гості до непереможного українця, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Чи їздив Джошуа у табір Усика?

Девіс пригадав реванш Джошуа проти Усика, який відбувся у серпні 2022 року в саудівській Джидді. Той поєдинок закінчився перемогою Олександра. Це була друга поспіль поразка Ентоні у кар'єрі від українця.

Той момент там, у Джидді – він був повністю розчарований у собі. Це було так близько і водночас так далеко. Він дуже покращився в тому бою проти Олександра, як ти пам’ятаєш. Усик просто забрав бій в останніх чотирьох раундах. Джошуа провів тієї ночі справді хороші перші дев’ять раундів. Вже близько трьох тижнів я знав, що він тренувався з командою Усика. Можливо, два з половиною тижні. Я дізнався про це, але мене попросили зберігати це в таємниці – він не хотів, щоб це розголошувалося. Я справді не знаю, чому він хоче тримати це в таємниці,

– сказав Девіс.

Раніше цю інформацію підтвердив Едді Хірн, промоутер Джошуа, в інтерв'ю Boxing King Media.

"Ей Джей завжди їздив до інших таборів, продовжував розвиватися, продовжував вчитися, продовжував слухати. Знаєте, він справді провів час у таборі Усика. Я не думаю, що це секрет. Але я думаю, що будь-яке офіційне оголошення надійде від нього. І без сумніву, це буде у потрібний час", – розповів Хірн.

Що відомо про Джошуа у тренувальному таборі Усика?