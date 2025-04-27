Британська рубка: Юбенк-молодший у пекельній битві здолав Бенна – відео

У суботу, 26 квітня, відбувся грандіозний вечір боксу в Лондоні на арені Tottenham Hotspur Stadium. Кріс Юбенк-молодший та Конор Бенн зійшились у запеклій битві в межах Fatal Fury: City of the Wolves.

Юбенк-молодший вважався фаворитом у бою проти Бенна. Чимало експертів вважали, що Конор зможе перемогти Кріса лише нокаутом, проте боксери влаштували пекельний бій, повідомляє 24 канал.

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Запекле протистояння

З самого початку Конор Бенн агресивно діяв та постійно пресингував суперника у перших двох раундах. Іноді "Руйнівнику" вдавалось добряче влучити у Кріса Юбенка-молодшого.

Бенн видав хороший третій раунд, не дивлячись на те, що він андердог поєдинку. Конор змусив похитнутися Юбенка-молодшого. У наступній трихвилинці Кріс взяв справу до своїх рук і зміг покарати суперника влучними ударами.

Боксери вистояли усі 12 раундів, влаштувавши справжню рубку на потіху фанатам. Проте перемогу одноголосним рішенням суддів Кріс Юбенк-молодший – 116:112.

Відеоогляд бою Юбенк-молодший – Конор Бенн: