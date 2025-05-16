Український чемпіон світу проведе другий бій у профі-рингу: дата поєдинку
- Юрій Захарєєв зовсім скоро проведе свій другий бій у професійному ринзі.
- У своєму першому професійному бою в грудні 2024 року Захарєєв переміг колумбійця Джоеля Хуліо.
Юрій Захарєєв найближчим часом повернеться до боїв. Український боксер проведе свій другий поєдинок на професійному ринзі.
Юрій Захарєєв битиметься у Києві в межах грандіозного вечора боксу. Місце проведення спортивного шоу столичний Палац спорту, повідомляє 24 канал із посиланням на Top Boxing Generation.
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З ким битиметься Захарєєв
Юрій Захарєєв битиметься проти Бориса Недбала, який представляє Словаччину. Офіційна дата проведення поєдинку 7 червня 2025 року.
Анонс бою Захарєєв – Недбал / Фото Top Boxing Generation
Юрій Захарєєв провів перший поєдинок у профі-рингу у грудні 2024 року. Тоді український боксер переміг роздільним рішенням суддів переміг колумбійця Джоеля Хуліо.
Нагадаємо, що Юрій Захарєєв у 2021 році ставав чемпіоном світу у першій середній вазі. Український боксер у 2022 році завоював "золото" чемпіонату Європи серед молоді та став бронзовим призером у дорослій категорії