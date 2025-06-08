Наймолодший чемпіон світу з України "вимкнув світло" супернику на вечорі боксу у Києві
- У Києві 7 червня відбувся вечір боксу, де Юрій Захарєєв переміг словакського боксера Бориса Недбала.
- Захарєєв здобув другу перемогу у професійній кар'єрі, зупинивши бій у 4-му раунді.
- Перед цим на аматорському рівні Захарєєв мав 39 перемог у 42 поєдинках.
У Києві 7 червня відбувся великий вечір боксу від промоутерської компанії Top Boxing Generation. Бій між Янісом Куриленком та Андрієм Боришпольцем очолив вечір боксу у "Палаці спорту".
У рамках андеркарду свій бій провів Юрій Захарєєв. 22-річний український боксер зійшовся у ринзі із представником Словаччини Борисом Недбалом, повідомляє 24 Канал.
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Впевнена перемога українця
Наймолодший чемпіон світу з аматорського боксу в історії України діяв першим номером та повністю контролював хід домашнього поєдинку. Захарєєв прекрасно пересувався рингом та викидав красиві комбінації. Це у сукупності привело до того. що словак декілька разів побував у нокдауні.
Попри це все бій тривав 4 раунди, коли суддя зупинив безжальне побиття Недбала, який нічого не зміг протиставити Захарєєву.
Відео нокауту від Захарєєва
Юрій Захарєєв здобув свою другу перемогу у профі-рингу та перша дострокова звитяга у професійній кар'єрі. Свою першу звитягу українець оформив у грудні минулого року, коли здолав Хоеля Хуліо із Колумбії.
До слова, перед цим на аматорському рівні Захарєєв провів 42 поєдинки: 39 перемог при 3-х поразках.