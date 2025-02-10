"Бокс такого ще не бачив": який титульний бій може повернути Усика у ринг

Минулого року Олександр Усик двічі здолав Тайсона Ф'юрі та відправив "Циганського короля" на пенсію. Від того моменту непереможний український боксер не отримав свого наступного суперника.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк назвав головну ціль Усика на цей 2025-й рік. Олександр повернеться у ринг не заради будь-якого бою, пише 24 Канал із посиланням на Brunch Boxing.

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Що є у планах Олександра Усика

Красюк запевнив, що у планах Усика є бій за звання абсолютного чемпіона світу. Представник команди українця додав, що наразі бокс такого ще не бачив.

Усик повернеться на ринг лише заради чогось незвичайного та екстраординарного – бою за титул абсолютного чемпіона світу. Це головна ціль на 2025 рік. Це наш план. Раніше бокс такого ще не бачив,

– заявив Красюк.

Відзначимо, що бій за "абсолют" в Усика може бути проти Даніеля Дюбуа. Однак спершу "Динаміту" потрібно захистити пояс IBF у найближчому поєдинку проти Джозефа Паркера 22 лютого в Ер-Ріяді. Щоправда, новозеландець прагне відібрати чемпіонський титул у британця.

Нагадаємо, що Дюбуа вже кинув виклик Усику ще після другого бою українця проти Ф'юрі, який відбувся у грудні 2024 року.

До слова. У травні минулого року Усик здобував звання "абсолюта" у хевівейті після першої перемоги над Тайсоном. Олександр став першим абсолютним чемпіоном із 1999 року після Леннокса Льюїса. Однак у червні свідомо віддав пояс IBF та втратив статус "абсолюта".

Якщо Усик та Дюбуа домовляться про двобій, то це буде їх друга очна зустріч за останні два роки. Влітку 2023-го боксери зустрічались на одному ринзі. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді. Також зустріч запам'яталась ударом нижче пояса від Даніеля.