Це мало хто знає: 3 зірки, з якими Володимир Кличко мав роман

Володимир Кличко, на відміну від свого брата Віталія, мав кілька зіркових романів. Але жоден із них не мав щасливого продовження, й нині колишній боксер лишається холостяком.

У цьому матеріалі 24 Канал пригадає трьох найзірковіших супутниць у житті Володимира Кличка. Зокрема, одна з них подарувала спортсмену первістка.

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Як Кличко закрутив роман із супермоделлю?

Володимир Кличко з самої молодості запам'ятався як справжній ловелас. Він ще з юності крутив романи з жінками. Однак першою найбільш зірковою його партнеркою стала чеська супермодель Кароліна Куркова, з якою вони познайомились у 2008 році.

Це сталось у США під час хокейного матчу. Пара навіть знімалась разом для відомих журналів, і виглядала разом дуже ефектно. Утім стосунки українця з чеською супермоделю тривали все ж дуже недовго – всього менше року.

Яким був роман Кличка з зіркою фільму "Вбити Білла"?

Пізніше ще однією обранницею Володимира Кличка стала голлівудська зірка Люсі Ліу, яка була відома за фільмом "Убити Білла". Сама акторка розповідала, що між нею й українцем закрутився пристрасний роман, і пару неодноразово бачили на публіці.

Утім і ці стосунки тривали недовго. Хоча боксер і зірка кінофільмів зуміли розійтись, можна сказати, та навіть досі можуть підтримувати спілкування одне з одним.

Хто став найголовнішою жінкою в житті Володимира Кличка?

Усе ж найголовнішою жінкою в житті Володимира Кличка стала ще одна акторка Гейден Панеттьєрі. Ці стосунки тривали найдовше та найгучніше. Разом вони були майже 10 років. Хоча й пережили кілька розривів.

Утім, саме Гейден народила дитину для Володимира Кличка. Щоправда, після пологів вона зіштовхнулась із депресією, яка ледь не переросла в проблеми з алкоголоем. Боксер розійшовся з акторкою, забрав дитину в Україну, де з вихованням первістка Володимиру допомагала мама.

Хто ще були партнерками Володимира Кличка?

Олександра Азізова – перша дружина Володимира Кличка. Вона була моделю, й молодята одружились ще коли були зовсім юними – в 19 і 20 років.

Після розлучення поруч із боксером усе частіше почала з'являтись німецька гімнастка Магдалена Бржеська. З нею вони познайомились ще на Олімпіаді 1996 року.

Наступною фавориткою Кличка стала модель Діана Ковальчук. Стосунки з нею Володимир називав найкращими та безтурботними, але пара все ж чогось міцнішого збудувати не змогла.