"Він боїться мене": хто звинуватив Усика в бажанні битись тільки заради грошей

Довкола майбутнього бою Олександра Усика проти Ріко Верховена багато інтриг і скандалів. Претенденти на чемпіонське звання один за одним звинувачують українця у відмові битись із ними.

Цього разу в бажанні тільки заробляти Усика в інтерв'ю ютуб-каналу Seconds Out звинуватив Агіт Кабаєл. За його словами, українець не хоче брати участь у спортивних змаганнях.

Що Кабаєл сказав про свій бій із Усиком?

Агіта Кабаєл розповів, що сприйняв відмову Олександра Усика від бою з ним, як погану новину. За його словами, якщо Усик вважає бій із Верховеном кращим для нього, то так воно і є. Саме же Кабаєл зазначив, що чекає бою за титул.

Якщо Усик не зацікавлений у бою зі мною, він звільнить титул, і я поб’юся з будь-ким у надважкій вазі,

– зауважив боксер.

Він додав, що багато хто говорить про те, що Усик просто боїться битись із Кабаєлом. Утім він побив багатьох важковаговиків і тепер буде проводити великі бої тільки заради великих грошей. Кабаєл наголосив, що поважає це, але вважає, що більше Усика в справжніх спортивних змаганнях ми не побачимо.

Які були думки щодо бою Усика з Кабаєлом?

Менеджер Кабаєла Спенсер Браун раніше теж закликав Усика прийняти бій із його підопічним або звільнити титул. Він підкреслював, що Кабаєл стане справжнім криптонітом для Усика, адже переможе його на ринзі.

Браун вважає Кабаєла одним із найнебезпечніших бійців надважкого дивізіону. Ігнорувати його не можна. Він навіть погрожував WBC судовим позовом. Якщо організація не змусить Усика битись із Кабаєлом, то має забрати в нього пояс.

