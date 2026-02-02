Боксер, який відправив Ф'юрі в лікарню, хоче бій проти Тайсона
- Тайсон Ф'юрі знову повертається в ринг для поєдинку з Арсланбеком Махмудовим.
- Агрон Смакічі, хорватський боксер, який під час спарингу відправив Ф'юрі до лікарні, хоче провести з ним бій.
Тайсон Ф'юрі офіційно повертається у ринг та проведе поєдинок з росіянином Арсланбеком Махмудовим. Однак зустрітися з британцем мріє один боксер, який завдав Тайсону чималої шкоди.
Хорватський боксер надважкої ваги Агрон Смакічі заявив про бажання провести бій з Ф'юрі. Про це повідомляє Sky Sports.
Дивіться також "Ти звідки?" Тайсон Ф'юрі взяв під опіку "нового Усика" з України
Хто може стати суперником Ф'юрі?
У 2024 році Смакічі під час спарингу завдав британцю розсічення і відправив його до лікарні.
Все можливо. Я хотів би битися з ним. Це була найбільша драма. І якщо він усе ще сосиска, то я хотів би побити його знову,
– сказав хорватський боксер.
Після розсічення, яке Тайсон отримав під час спарингу, йому довелося відкласти поєдинок з Олександром Усиком.
У коментарі для WBN Агрон розповів про спаринг з Ф'юрі. За словами хорвата, йому вдалося контролювати ситуацію у перших раундах.
"Я добре його струснув кількома ударами, а останній удар призвів до розсічення. Кажуть, що це був лікоть, але це неправда – це був чистий удар. Він не скаржився на лікоть, він просто завдав удару, зупинив спаринг і вийшов", – сказав Смакічі.
Що відомо про повернення Ф'юрі?
У 2024 році Тайсон Ф'юрі зазнав двох поразок Олександру Усику та зав'язав з боксом. Однак після того, як Ф'юрі не був на рингу понад рік, він вирішив відновити кар'єру.
Уже у квітні британець битиметься проти Арсланбека Махмудова. За даними ЗМІ, цей поєдинок буде підготовкою до можливого бою з Ентоні Джошуа. Відтак, у планах Ф'юрі поки немає хорвата Смакічі.
Водночас "Циганський король", як називають британця, бажає провести третій поєдинок з Усиком. Він переконаний, що українець нечесно виграв у двох попередніх зустрічах.
Боксер з Криму не проти ще раз зустрітися з Тайсоном, якщо на кону бою буде звання абсолютного чемпіона світу.
Додамо, що Усик – єдиний боксер, якому вдалося перемогти Тайсона. За даними BoxRec, Ф'юрі, який був чемпіоном світу за версією WBC, здобув 34 перемоги.