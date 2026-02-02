Хорватський боксер надважкої ваги Агрон Смакічі заявив про бажання провести бій з Ф'юрі. Про це повідомляє Sky Sports.

Хто може стати суперником Ф'юрі?

У 2024 році Смакічі під час спарингу завдав британцю розсічення і відправив його до лікарні.

Все можливо. Я хотів би битися з ним. Це була найбільша драма. І якщо він усе ще сосиска, то я хотів би побити його знову,

– сказав хорватський боксер.

Після розсічення, яке Тайсон отримав під час спарингу, йому довелося відкласти поєдинок з Олександром Усиком.

У коментарі для WBN Агрон розповів про спаринг з Ф'юрі. За словами хорвата, йому вдалося контролювати ситуацію у перших раундах.

"Я добре його струснув кількома ударами, а останній удар призвів до розсічення. Кажуть, що це був лікоть, але це неправда – це був чистий удар. Він не скаржився на лікоть, він просто завдав удару, зупинив спаринг і вийшов", – сказав Смакічі.

Що відомо про повернення Ф'юрі?