Хорватский боксер супертяжелого веса Агрон Смакичи заявил о желании провести бой с Фьюри. Об этом сообщает Sky Sports.

Кто может стать соперником Фьюри?

В 2024 году Смакичи во время спарринга нанес британцу рассечение и отправил его в больницу.

Все возможно. Я хотел бы драться с ним. Это была величайшая драма. И если он все еще сосиска, то я хотел бы побить его снова,

– сказал хорватский боксер.

После рассечения, которое Тайсон получил во время спарринга, ему пришлось отложить поединок с Александром Усиком.

В комментарии для WBN Агрон рассказал о спарринге с Фьюри. По словам хорвата, ему удалось контролировать ситуацию в первых раундах.

"Я хорошо его встряхнул несколькими ударами, а последний удар привел к рассечению. Говорят, что это был локоть, но это неправда – это был чистый удар. Он не жаловался на локоть, он просто нанес удар, остановил спарринг и вышел", – сказал Смакичи.

Что известно о возвращении Фьюри?