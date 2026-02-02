Хорватский боксер супертяжелого веса Агрон Смакичи заявил о желании провести бой с Фьюри. Об этом сообщает Sky Sports.
Кто может стать соперником Фьюри?
В 2024 году Смакичи во время спарринга нанес британцу рассечение и отправил его в больницу.
Все возможно. Я хотел бы драться с ним. Это была величайшая драма. И если он все еще сосиска, то я хотел бы побить его снова,
– сказал хорватский боксер.
После рассечения, которое Тайсон получил во время спарринга, ему пришлось отложить поединок с Александром Усиком.
В комментарии для WBN Агрон рассказал о спарринге с Фьюри. По словам хорвата, ему удалось контролировать ситуацию в первых раундах.
"Я хорошо его встряхнул несколькими ударами, а последний удар привел к рассечению. Говорят, что это был локоть, но это неправда – это был чистый удар. Он не жаловался на локоть, он просто нанес удар, остановил спарринг и вышел", – сказал Смакичи.
Что известно о возвращении Фьюри?
В 2024 году Тайсон Фьюри потерпел два поражения Александру Усику и завязал с боксом. Однако после того, как Фьюри не был на ринге более года, он решил возобновить карьеру.
Уже в апреле британец сразится против Арсланбека Махмудова. По данным СМИ, этот поединок будет подготовкой к возможному бою с Энтони Джошуа. Поэтому, в планах Фьюри пока нет хорвата Смакичи.
В то же время "Цыганский король", как называют британца, желает провести третий поединок с Усиком. Он убежден, что украинец нечестно выиграл в двух предыдущих встречах.
Боксер из Крыма не против еще раз встретиться с Тайсоном, если на кону боя будет звание абсолютного чемпиона мира.
Добавим, что Усик – единственный боксер, которому удалось победить Тайсона. По данным BoxRec, Фьюри, который был чемпионом мира по версии WBC, одержал 34 победы.