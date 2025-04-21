В одному з поєдинків мав дебютувати Ахмад Сахаїл Хассанзада. Однак боєць з Афганістану був затриманий за декілька днів до турніру, повідомляє 24 канал із посиланням на CBSNews.

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Що накоїв Хассанзада

За тиждень до турніру в UFC повідомили, що бій Ахмада Сахаїла Хассанзади проти Мітча Раміреса було скасовано. Адже афганського бійця була заарештовано поліцією Сакраменто.

Ахмада затримали через сексуальний зв'язок з неповнолітньою. Боєць визнав свою провину у справі, яка була відкрита на початку минулого року.

Хассанзаду притягнули до відповідальності через розпуснії дії та розбещення дитини до 14 років. У підсумку дебют спортсмена відкладено на невизначений строк.