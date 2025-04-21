В одном из поединков должен был дебютировать Ахмад Сахаил Хассанзада. Однако боец из Афганистана был задержан за несколько дней до турнира, сообщает 24 канал со ссылкой на CBSNews.

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Что натворил Хассанзада

За неделю до турнира в UFC сообщили, что бой Ахмада Сахаила Хассанзады против Митча Рамиреса был отменен. Ведь афганский боец был арестован полицией Сакраменто.

Ахмада задержали из-за сексуальной связи с несовершеннолетней. Боец признал свою вину по делу, которое было открыто в начале прошлого года.

Хассанзаду привлекли к ответственности за развратные действия и развращение ребенка до 14 лет. В итоге дебют спортсмена отложен на неопределенный срок.