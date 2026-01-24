Польський гандболіст "завалив" колишнього суперника Кличка одним ударом
- Альберт Сосновський був нокаутований колишнім гандболістом Даміаном Костржевою на MMA турнірі Gala Fen 61 у Кельце.
- Костржева, який дебютував у змішаних єдиноборствах у 2019 році, здобув перемогу нокаутом у першому раунді.
Альберт Сосновський, колишній суперник Віталія Кличка, зазнав сенсаційної поразки. Польський боксер був нокаутований колишнім гандболістом.
Сосновський та ексгравець збірної Польщі Даміан Костржева зустрілися у межах MMA турніру Gala Fen 61 в місті Кельце. Про це повідомляє 24 Канал.
Як Костржева нокаутував Сосновського?
Поєдинок проходив за правилами боксу, але в клітці й рукавицях MMA. 37-річний Костржева здобув перемогу нокаутом.
У першому раунді старший на 9 років Сосновський пропустив кілька ударів. В останню хвилину Даміан влучив правою по обличчю Альберта, відправивши опонента в нокаут.
Що відомо про Костржева?
Як йдеться у статті на Вікіпедії, Костржева дебютував у змішаних єдиноборствах у 2019 році. Після перемоги проти Сосновського його рекорд складає 2-2.
Даміан у сезоні-2012/2013 став найкращим бомбардиром найвищого дивізіону Польщі з гандболу.
З 2008 до 2014 року викликався до лав національної команди своєї країни.
Хто такий Сосновський?
Сосновський – це відомий польський боксер, рекорд якого, згідно з даними BoxRec, складає 49 перемог (29 нокаутом). У пасиві боксера 9 поразок та 2 нічиї.
Для українців ім'я Сосновського знайоме, адже у травні 2010 року Альберт у Гельзенкірхені зійшовся з Віталієм Кличком в поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBC.
Український боксер переміг поляка нокаутом у 10 раунді.
