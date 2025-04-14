Ексчемпіон UFC оцінив можливість проведення битви із Усиком: чи були вже перемовини

Колишній чемпіон UFC Алекс Перейра вчергове висловився щодо можливого бою проти Олександра Усика. Зірковий боєць вкотре підтвердив своє бажання вийти у ринг проти непереможного досі українського боксера.

Алекс Перейра розповів, з ким та де хотів би провести свій наступний двобій. Бразильський боєць змішаних єдиноборств запевнив, що поки що не вів жодних перемовин із командою Олександра Усика або іншими бійцями, інформує 24 Канал із посиланням на BJPenn.

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Перейра бажає битви із Усиком

Ексчемпіон UFC додав, що хотів би змінити вагову категорію або перейти у бокс.

Якби я міг вибрати, то мій наступний бій був би в важкій вазі UFC або проти Олександра Усика в боксі. Жодних переговорів про бій з Усиком не було. Як і з Джоном Джонсом чи Томом Аспіналлом Але мій вибір був би іншим – перейшов би у надважку вагу в UFC або бокс. Я хотів піднятися. Мій наступний бій мав би бути супертитульним поєдинком,

– заявив Перейра.

Раніше Алекс заявляв, що бій проти Усика може відбутись лише після його реваншу із Магомедом Анкалаєвим, якому програв у ніч проти 9-го березня. Бразилець втратив чемпіонський пояс, програвши за одноголосним рішенням суддів у рамках турніру UFC 313 на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США).

Цікаво, що президент UFC Дейна Вайт "проти" таких переходів бійців змішаних єдиноборств у бокс.

Водночас команда Усика заговорила про можливість проведення бою в октагоні проти скандального блогера Джейка Пола.