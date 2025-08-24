Колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова відреагувала на гучну заяву Кіри Макогоненко. Віцепрезидент Ліги професійного боксу України в інтерв'ю 24 Каналу попросила не поспішати робити прогнози та будувати великі надії.

Що сказала Шатернікова про Макогоненко?

Шатернікова додала, що наразі Кіра ще йде шляхом олімпійського боксу. Ексбоксерка попросила прагматичніше двивтись на ситуацію, адже не усі талановиті боксери, які перемагають на молодіжному та юнацькому рівні, вистрілюють у дорослому боксі.

Я знаю особисто Кіру та її батька. Ми час від часу комунікуємо із її батьком Артемом Макогоненком. Але давайте спочатку спостерігати за її усіма успіхами у лавах національної збірної України олімпійського боксу за її віком. Давайте просто спостерігати за її нинішніми результатами. На сьогодні вони ще йдуть шляхом олімпійського боксу. Не на усіх чемпіонатах світу і Європи вона перемагає. У неї є солідна конкуренція, де вона ще вчиться конкурувати на світовому рівні в олімпійському боксі. Вони зараз там розвиваються. Пропоную не ставити одразу якісь прогнози та робити великі очікування,

– сказала колишня чемпіонка.

Шатернікова додала, що саме при переході у дорослий бокс, бійці зіштовхуються із потужною конкуренцією, рівень якої набагато вищий за молодіжний чи юнаків.

Я дуже підтримую її бажання стати наступною чемпіонкою світу від України, адже психологічно коли ти тренуєшся, то повинна налаштовуватись лише на високий результат. Немає сенсу тренуватись, не ставлячи високих цілей,

– наголосила Шатернікова.

Нагадаємо, що у рамках відкритого тренування Усика і Дюбуа 19 липня Макогоненко зустрілась із угоркою Джудіт Хетчболд. Бій пройшов усі чотири раунди, але переможницю поєдинку не було визначено, адже двобій мав виставковий характер.