Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова отреагировала на громкое заявление Киры Макогоненко. Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины в интервью 24 Каналу попросила не спешить делать прогнозы и строить большие надежды.

Что сказала Шатерникова о Макогоненко?

Шатерникова добавила, что сейчас Кира еще идет по пути олимпийского бокса. Экс-боксерша попросила прагматичнее двигаться на ситуацию, ведь не все талантливые боксеры, которые побеждают на молодежном и юношеском уровне, выстреливают во взрослом боксе.

Я знаю лично Киру и ее отца. Мы время от времени общаемся с ее отцом Артемом Макогоненко. Но давайте сначала понаблюдаем за ее всеми успехами в рядах национальной сборной Украины олимпийского бокса по ее возрасту. Давайте просто наблюдать за ее нынешними результатами. На сегодня они еще идут по пути олимпийского бокса. Не на всех чемпионатах мира и Европы она побеждает. У нее есть солидная конкуренция, где она еще учится конкурировать на мировом уровне в олимпийском боксе. Они сейчас там развиваются. Предлагаю не ставить сразу какие-то прогнозы и делать большие ожидания,

– сказала бывшая чемпионка.

Шатерникова добавила, что именно при переходе во взрослый бокс, бойцы сталкиваются с мощной конкуренцией, уровень которой намного выше молодежного или юношей.

Я очень поддерживаю ее желание стать следующей чемпионкой мира от Украины, ведь психологически когда ты тренируешься, то должна настраиваться только на высокий результат. Нет смысла тренироваться, не ставя высоких целей,

– отметила Шатерникова.

Напомним, что в рамках открытой тренировки Усика и Дюбуа 19 июля Макогоненко встретилась с венгеркой Джудит Хетчболд. Бой прошел все четыре раунда, но победительница поединка не была определена, ведь поединок имел выставочный характер.