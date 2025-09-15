У ніч проти 14 вересня поціновувачі боксу побачили один із найлегендарніших поєдинків в історії боксу – Сауль Альварес побився проти Теренса Кроуфорда. Поєдинок закінчився доволі несподіваною перемогою Кроуфорда за рішенням суддів.

Теренс Кроуфорд став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі, відібравши пояси у Сауля Альвареса. Інша легенда боксу Флойд Мейвезер розповів, що дещо збагатився завдяки цьому протистоянню, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм колишнього боксера.

Яку ставку зробив Мейвезер на бій Альварес – Кроуфорд?

У своїх соцмережах Мейвезер виклав фото чека, у якому написана сума ставки та виграшу. Флойд поставив 50 тисяч доларів на перемогу Кроуфорда. Звитяга Теренса принесла Мейвезеру 74 тисячі доларів "чистими".

Що відомо про бій Альварес – Кроуфорд?