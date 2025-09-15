Мейвезер сорвал куш благодаря бою Альварес – Кроуфорд: сколько выиграл легендарный экс-боксер
- Флойд Мейвезер выиграл 74 тысячи долларов, поставив 50 тысяч долларов на победу Теренса Кроуфорда в бою против Сауля Альвареса.
- Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, отобрав пояса у Сауля Альвареса и получив свою 42-ю победу на профессиональном ринге.
В ночь на 14 сентября любители бокса увидели один из самых легендарных поединков в истории бокса – Сауль Альварес подрался против Теренса Кроуфорда. Поединок закончился довольно неожиданной победой Кроуфорда по решению судей.
Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, отобрав пояса у Сауля Альвареса. Другая легенда бокса Флойд Мейвезер рассказал, что несколько обогатился благодаря этому противостоянию, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм бывшего боксера.
К теме Кроуфорд ярко одолел Альвареса, став абсолютным чемпионом мира
Какую ставку сделал Мейвезер на бой Альварес – Кроуфорд?
В своих соцсетях Мейвезер выложил фото чека, в котором написана сумма ставки и выигрыша. Флойд поставил 50 тысяч долларов на победу Кроуфорда. Победа Теренса принесла Мейвезеру 74 тысячи долларов "чистыми".
Что известно о бое Альварес – Кроуфорд?
- Боксеры провели полный 12-раундовый поединок. Перед поединком фаворитом противостояния делали Канело. Однако Кроуфорд продемонстрировал, что очень хорошо изучил стиль боя мексиканца и дал Альваресу серьезный поединок.
- Победителя встречи определяли судьи, которые единогласного насчитали победу "Охотнику". Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, отобрав пояса у Сауля.
- Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов. До этого Теренс добывал абсолютное чемпионство в первом полусреднем и полусреднем весе.
- Кроуфорд одержал свою 42-ю победу подряд на профи-ринге (31 – нокаутом). Зато нанес Альваресу 3-е поражение в профессионалах.
- Искусственный интеллект The Ring насчитал ничью в поединке Кроуфорда против Альвареса.