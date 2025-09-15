В ночь на 14 сентября любители бокса увидели один из самых легендарных поединков в истории бокса – Сауль Альварес подрался против Теренса Кроуфорда. Поединок закончился довольно неожиданной победой Кроуфорда по решению судей.

Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, отобрав пояса у Сауля Альвареса. Другая легенда бокса Флойд Мейвезер рассказал, что несколько обогатился благодаря этому противостоянию, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм бывшего боксера.

Какую ставку сделал Мейвезер на бой Альварес – Кроуфорд?

В своих соцсетях Мейвезер выложил фото чека, в котором написана сумма ставки и выигрыша. Флойд поставил 50 тысяч долларов на победу Кроуфорда. Победа Теренса принесла Мейвезеру 74 тысячи долларов "чистыми".

Что известно о бое Альварес – Кроуфорд?