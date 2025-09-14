Закінчився довгоочікуваний мегафайт між Саулем Альваресом і Теренсом Кроуфордом. Боксери видали повний 12–раундовий поєдинок у Лас-Вегасі (США).

Авторитетний журнал The Ring показав підрахунки "четвертого судді" – штучного інтелекту. ШІ видав несподівані підрахунки за підсумками 12 раундів протистояння Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд, повідомляє 24 Канал.

Які бали ШІ The Ring нарахував за бій Альварес – Кроуфорд?

Штучний інтелект нарахував нічию 114-114 у мегафайті Альварес – Кроуфорд.

Нагадаємо, що американський "Мисливець" здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Кроуфорд відібрав у Канело усі його пояси та став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Теренс здобув "абсолют" вже у своєму дебютному бою у цьому ваговому дивізіоні.

Яке досягнення встановив Теренс Кроуфорд?