14 сентября, 11:15
Искусственный интеллект The Ring выдал неожиданные подсчеты боя Альварес – Кроуфорд

София Кулай
Основные тезисы
  • Искусственный интеллект The Ring насчитал ничью 114-114 в бою Альварес – Кроуфорд, хотя Кроуфорд победил по единогласному решению судей.
  • Теренс Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов, одержав свою 42-ю победу подряд.

Закончился долгожданный мегафайт между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Боксеры выдали полный 12–раундовый поединок в Лас-Вегасе (США).

Авторитетный журнал The Ring показал подсчеты "четвертого судьи" – искусственного интеллекта. ИИ выдал неожиданные подсчеты по итогам 12 раундов противостояния Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд, сообщает 24 Канал.

Какие баллы ИИ The Ring насчитал за бой Альварес – Кроуфорд?

Искусственный интеллект насчитал ничью 114-114 в мегафайте Альварес – Кроуфорд.

Напомним, что американский "Охотник" одержал победу единогласным решением судей. Кроуфорд отобрал у Канело все его пояса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Теренс получил "абсолют" уже в своем дебютном бою в этом весовом дивизионе.

Какое достижение установил Теренс Кроуфорд?

  • Кроуфорд вошел в историю бокса. Непобедимый американец стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов.
  • До этого победного поединка Теренс был абсолютным чемпионом в первом полусреднем и полусреднем весе.
  • Теренс Кроуфорд оформил свою 42-ю победу подряд на профи-ринге (31 – нокаутом). Американец до сих пор не знает горького вкуса поражения в свои 37 лет. Зато "Охотник" нанес 3-е поражение в карьере Канело.