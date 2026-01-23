Український боєць UFC заговорив про бій з росіянином: він хоче відібрати титул

Ярослав Амосов висловився стосовно поєдинків між українцями та росіянами. Боєць UFC зазначив, що ставлення до таких боїв неоднозначне та часто викликає критику.

Ба більше, Амосов заявив, що загальна тендеція зараз диктує уникати боїв із представниками ворожої країни. Проте зрештою український боєць UFC в інтерв'ю "Бомбардиру" розповів, що планує побитися із суперником з Росії.

З ким хоче побитися Амосов?

Український боєць UFC заявив, що має наміри побитися із дагестанцем Ісламом Махачевим, який є чемпіоном у його ваговій категорії. Він наголосив, що забрати титул у російського спортсмена, це додаткова мотивація для нього.

І тут є ще такий момент: з росіянином, може, й негарно битися, а от забрати у росіянина пояс – зовсім інша історія. Це для мене більша мотивація, ніж якось там пропетляти знову. Прямо зараз я про це не думаю, тому що в мене зараз не може бути бій за пояс. Це може бути ще один бій, можливо, два, я не знаю. Дивлячись, хто в мене буде наступний суперник,

– зізнався Ярослав.

Також спортсмен додав, що хотів би привезти чемпіонський пояс в Ірпінь.

"Я думаю просто про те, що от забрати цей пояс і привезти його сюди в Ірпінь. Це вже буде не в Ірпінь – це буде в Україну. Забрав у к****а пояс – думаю, це звучатиме трошки по-інакшому і сприйматися буде по-інакшому, а не так, що прийняв бій з росіянином" – сказав Амосов.

Як завершився останній бій Амосова?

Український боєць у ніч проти 14 грудня 2025 року (в Україні) дебютував у UFC проти Ніла Магні. Амосов здолав суперника у першому раунді, виконавши задушливий прийом "Анаконда".

Амосов переміг Магні: дивіться відео

Що відомо про кар'єру Амосова?