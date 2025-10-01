Український боксер вперше битиметься за титул: відома дата поєдинку
- Арнольд Хегай вперше в кар'єрі битиметься за титул чемпіона світу.
- Бій українського боксера відбудеться в Мексиці.
Арнольд Хегай зовсім скоро повернеться у професійний ринг. Український боксер дізнався ім'я наступного суперника.
Бій за участі Хегая відбудеться у Мексиці. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
З ким та коли битиметься Хегай?
Арнольд Хегай вперше в кар'єрі проведе титульний поєдинок. Український боксер зустрінеться з Рафаелем Еспіносою у бою за чемпіонський пояс WBO у напівлегкій вазі.
Бій Хегай – Еспіноса відбудеться в межах вечора боксу в Мексиці. Планова дата проведення поєдинку – 15 листопада 2025 року.
За інформацією BoxRec, Арнольд Хегай поступається Рафаелю Еспінозі за зростом. Мексиканський боксер має зріст 195 сантиметрів, переважаючи українця на 20 сантиметрів.
Що відомо про Хегая?
Арнольд Хегай за свою кар'єру провів 25 поєдинків у професійному ринзі. На рахунку українського боксера 22 перемоги, 2 поразки та 1 нічия.
Хегай востаннє бився 12 вересня 2025 року. Українець переміг Ліборіо Соліса одноголосним рішенням суддів.
Раніше Арнольд Хегай виступав в Росії. Український боксер висловився про поєдинки у ворожій країні.