Арнольд Хегай совсем скоро вернется в профессиональный ринг. Украинский боксер узнал имя следующего соперника.

Бой с участием Хегая состоится в Мексике. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также У него большое будущее, – Усик назвал новую звезду украинского бокса

С кем и когда будет драться Хегай?

Арнольд Хегай впервые в карьере проведет титульный поединок. Украинский боксер встретится с Рафаэлем Эспиносой в бою за чемпионский пояс WBO в полулегком весе.

Бой Хегай – Эспиноса состоится в рамках вечера бокса в Мексике. Плановая дата проведения поединка – 15 ноября 2025 года.

По информации BoxRec, Арнольд Хегай уступает Рафаэлю Эспинозе по росту. Мексиканский боксер имеет рост 195 сантиметров, превосходя украинца на 20 сантиметров.

Что известно о Хегае?