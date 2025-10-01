Укр Рус
Fight News 24 Украинские боксеры Украинский боксер впервые сразится за титул: известна дата поединка
1 октября, 20:11
2

Украинский боксер впервые сразится за титул: известна дата поединка

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Арнольд Хегай впервые в карьере сразится за титул чемпиона мира.
  • Бой украинского боксера состоится в Мексике.

Арнольд Хегай совсем скоро вернется в профессиональный ринг. Украинский боксер узнал имя следующего соперника.

Бой с участием Хегая состоится в Мексике. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также У него большое будущее, – Усик назвал новую звезду украинского бокса

С кем и когда будет драться Хегай?

Арнольд Хегай впервые в карьере проведет титульный поединок. Украинский боксер встретится с Рафаэлем Эспиносой в бою за чемпионский пояс WBO в полулегком весе.

Бой Хегай – Эспиноса состоится в рамках вечера бокса в Мексике. Плановая дата проведения поединка – 15 ноября 2025 года.

По информации BoxRec, Арнольд Хегай уступает Рафаэлю Эспинозе по росту. Мексиканский боксер имеет рост 195 сантиметров, превосходя украинца на 20 сантиметров.

Что известно о Хегае?

  • Арнольд Хегай за свою карьеру провел 25 поединков в профессиональном ринге. На счету украинского боксера 22 победы, 2 поражения и 1 ничья.

  • Хегай в последний раз дрался 12 сентября 2025 года. Украинец победил Либорио Солиса единогласным решением судей.

  • Ранее Арнольд Хегай выступал в России. Украинский боксер высказался о поединках во враждебной стране.