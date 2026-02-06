Ексчемпіон світу з України зробив заяву щодо завершення кар'єри в боксі

Український боксер Артем Далакян мав вражаючий рекорд з 22 поспіль перемог, поки не зазнав поразки в січні 2024 року. Після невдачі спортсмен не виходить на ринг ось вже другий рік.

Колишній чемпіон світу WBA у найлегшій ваговій категорії заявив, що ще не завершив кар'єру. Про це боксер розповів у коментарі UMH Podcast.

Що Далакян сказав про свою кар'єру?

Попередній бій Артем відбувся у січня 2024 року, коли він пограв титул обов'язковому претенденту Сеїго Акуї одноголосним рішенням суддів. Він стверджує, що не втомився від боксу.

Я не завершив кар'єру. Бажання є, я не втомився від боксу. Буває, я з хлопцями спілкуюсь і вони кажуть: "Я вже втомився, я наївся боксу, не хочу", то в мене такого немає. Я ще не наївся, я не втомився боксувати,

– заявив Далакян.

Водночас боксер зазначив, що міг уникнути єдиної поразки в кар'єрі, якби готувався до поєдинку не під обстрілами в Україні. Втім, Артем не планує брати реванш у японського опонента, адже той втратив титул.

"Я б зараз хотів би перекрити поразку, а потім щоб мені зробили наступний бій за претендента на пояс. Було б ідеально аби третій бій був за звання чемпіона світу", – сказав Далакян.

Що відомо про кар'єру Далакяна?