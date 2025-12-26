Поєдинок між Айком Ібеабучі та Кабіром Товалаві відбувся у рамках вечора боксу у Лагосі (Нігерія). Цікаво, що суперник Ібеабучі був на сім років молодшим за нього, інформує 24 Канал.

Як закінчився бій Ібеабучі – Товалаві?

Попри це боксери не змогли закінчити бій достроково, тому переможця зустрічі визначали судді. Усі троє суддів віддали перемогу Товалаві: 117 – 111, 115 – 113 та 115 – 114.

Кабір завдав досвідченому опоненту дебютної поразки на профі-рингу. До цього Ібеабучі востаннє програвав ще в аматорах. Це доволі сенсаційна поразка для Айка, враховуючи кількість поразок у професійній кар'єрі його кривдника (16).

Як змінилась статистика боксерів після очного бою?

За спиною Ібеабучі тепер одна поразка при 21-й перемозі (16 – нокаутом).

Натомість Товалаві оформив свою 27-му звитягу (22 – нокаутом) при аж 16-ти поразках (дані BoxRec).

Як Ібеабучі кинув виклик Усику?

52-річний "Президент" несподівано для боксерської спільноти зазіхнув на бій проти Олександра Усика. Про таку свою готовність Айк говорив ще перед боєм із Кабіром.

Цікаво, що нігерієць навіть був не проти провести двобій у Києві. І це він заявив на тлі війни, яка триває в Україні проти Росії. Також Ібеабучі заговорив про свою майбутню перемогу нокаутом над Усиком.

"Світ хоче побачити, чи справді повернувся старий вогонь. Коли я переможу Кабіру, ​​я доведу свої права на твої титули, Усику. Я зробив свою частину роботи, я позбувся від іржі двох десятиліть. Тепер я звертаюся до єдиної людини, яка має значення: ти говориш про боротьбу за свій народ. Я пропоную тобі шанс зробити саме це: захистити свої титули, захистити свою країну. Неважливо, чи буде бій в Україні, чи в Великій Британії, чи в Нігерії, чи в США. Моя нокаутуюча сила однакова", – заявляв Ібеабучі.