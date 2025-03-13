Замість боягузливого Ортіса: український боксер може провести титульний бій проти росіянина

Реванш між Сергієм Богачуком та Вірджилом Ортісом може не відбутись. Промоутер Том Леффлер назвав причину можливого зірвання другої битви та назвав іншого опонента для українського боксера.

Сергій Богачук повинен був побитись проти переможця бою між Вірджилом Ортісом та Ісраїла Мадрімова, який відбувся 22 лютого. Ортіс за одноголосним рішенням переміг Мадрімова: 117-111 та двічі 115-113. Після чого Вірджил повинен був стати наступним суперником українця.

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Хто замінить Вірджила Ортіса

Однак Том Леффлер повідомив, що Ортіс відмовляється від другої битви проти Богачука. За словами промоутера, Вірджил не в захваті від ідеї проведення реваншу проти українського суперника, а його команда хоче знайти йому легшого наступного опонента. Том Леффлер запевнив, що Ортіс наразі уникає важких боїв, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Натомість Леффлер назвав іншого суперника, з яким може побитись Сергій Богачук за титул чемпіона світу за версією IBF. Мова йде про росіянина Бахраму Муртазалієва.

Чесно кажучи, це той бій, який слід організувати найближчим часом. Я вже спілкувався з представниками Бахрама, вони погодились на бій з українцем. Богачук готовий до цього. Все очевидно. Це протистояння претендуватиме на звання "Поєдинок року",

– заявив Леффлер.

Довідка. Сергій Богачук 10 серпня 2024-го року виходив у ринг проти Вірджила Ортіса, якому поступився за більшістю суддів: 113-113; 112-114 (двічі). Українець втратив титул чемпіона світу за версією WBC Interim у першій середній вазі.

До слова, Бахрама Муртазалієв – непереможний російський боксер, на його рахунку 23 переможні бої (17 – нокаутом).