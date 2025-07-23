Наче виправдання: тренер Дюбуа відреагував на чутки про вечірку перед боєм з Усиком

Олександр Усик 19 нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Після реваншу з'явилась інформація про запізнення на бій Дюбуа та його причина.

Начебто напередодні реваншу батько Даніеля Дюбуа влаштував домашню вечірку, на яку були запрошені невідомі боксеру люди. Згодом цих гостей хотіли провести на "Вемблі", де зіштовхнулись із охороною. Тренер "Динаміта" Дон Чарльз відреагував на таку інформація про вечірку, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Що сказав тренер Дюбуа про вечірку перед реваншем?

Через цю вечірку, яка була за декілька годин до вечора боксу, Дюбуа запізнився на реванш. Була інформація, що автівки, які повинні були привезти боксера на бій, займались перевезенням гостей на вечірку.

Однак Чарльз спростував цю інформацію. Тренер боксера запевнив, що батько Дюбуа влаштував збори, а не вечірку. Такий самий принцип використовувався як підготовка у день бою проти Ентоні Джошуа.

До слова. Дюбуа нокаутував Джошуа у 5-му раунді у вересні 2024-го року.

Було багато розмов про енергію, з якою він виходив на бій з Ей Джеєм. Цей збір було перенесено з дому до роздягальні на той поєдинок. Ця енергія і породила ту енергію, яку він показав під час виходу на ринг. Ми перемогли, якщо щось спрацювало з першого разу, ти робиш це знову. Можливо, цього разу було більше людей, щоб зібрати ще більше енергії. Я логічна людина, і це має логічний сенс,

– сказав Дон Чарльз.

Цікаво, що самого наставника боксера не була на цьому зібранні. За словами Чарльза, його зона відповідальності – бути із тренерською командою.

Відзначимо, що 19 липня на "Вемблі" Дюбуа зазнав третьої поразки у своїй професійній кар'єрі. Даніель провів 25 поєдинків, у яких здобув 22 перемоги (21 – нокаутом).