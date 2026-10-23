Непереможний боксер, який хоче битися з Усиком, отримав іншого суперника

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі Давід Бенавідес зустрінеться з володарем титулу WBC поляком Міхалом Чесляком 5 грудня. На кону поєдинку стоятимуть три чемпіонські пояси – WBA, WBC та WBO.

Про це повідомили на інстаграм-сторінці The Ring. Спочатку бій планували провести 12 грудня, однак дату змінили через боксерське шоу за участю Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, заплановане на 11 грудня.

Деталі поєдинку Бенавідес – Чесляк

Бенавідес підходить до протистояння з Чесляком із непереможним рекордом. Американець має 32 перемоги на професійному рингу, а його суперник із Польщі здобув 28 перемог та має дві поразки.

Перемога дозволить Бенавідесу об'єднати три з чотирьох основних титулів у крузервейті та наблизитися до ще одного масштабного протистояння.

Бенавідес хоче провести бій з Усиком

Однією з головних цілей американського чемпіона є поєдинок проти Олександра Усика. Бенавідес розглядає можливість зустрічі з українцем саме в першій важкій вазі, хоча не виключає й варіанту бою в надважкому дивізіоні.

На думку Бенавідеса, потенційне протистояння з Усиком може стати одним із найвизначніших поєдинків в історії крузервейту. Якщо американець переможе Чесляка, на кону його майбутнього бою з українцем можуть опинитися титули WBA, WBO та WBC.

Усик востаннє виступав у першій важкій вазі у 2018 році, коли став абсолютним чемпіоном світу в цьому дивізіоні. Згодом українець перейшов до надважкої ваги, де здобув титули в головному дивізіоні професійного боксу.