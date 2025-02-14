Напередодні Берінчик та Девіс відвідали традиційну пресконференцію. Кейшон відзначився зухвалою поведінкою та ледь не влаштував бійку з Берінчиком наприкінці заходу.

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Кейшон знайшов жартівника

Раніше американський боксер звинуватив Дениса Берінчика у прояві расизму стосовно його кольору шкіри. Згодом Кейшон Девіс все-таки попросив вибачення в українського чемпіона світу.

Боксер підкреслив, що він став жертвою злого жарту від співвітчизника Теофімо Лопеса. Проте спочатку вирішив, що поглузував з нього "Український танк", повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Моя провина, я хотів сказати це команді Берінчика, поки він не відштовхнув мене. Тепер я заспокоївся. Я не зациклююся на цьому л**ні насправді, але моя вина за те, що звинуватив Берінчика та його команду перед усім світом. Тепер я розумію, чому ви не хочете так виглядати. Українці поважні люди,

– сказав Девіс.

Бій Берінчик – Девіс відбудеться в ніч з 14 на 15 лютого. Початок вечора боксу заплановано на 2:00 за київським часом. Вихід Дениса та Кейшона у ринг відбудеться не раніше 5:30 ранку.