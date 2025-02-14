Накануне Беринчик и Дэвис посетили традиционную пресс-конференцию. Кейшон отличился вызывающим поведением и едва не устроил драку с Беринчиком в конце мероприятия.

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Кейшон нашел шутника

Ранее американский боксер обвинил Дениса Беринчика в проявлении расизма в отношении его цвета кожи. Впоследствии Кейшон Дэвис все-таки попросил прощения у украинского чемпиона мира.

Боксер подчеркнул, что он стал жертвой злой шутки от соотечественника Теофимо Лопеса. Однако сначала решил, что посмеялся над ним "Украинский танк", сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Моя вина, я хотел сказать это команде Беринчика, пока он не оттолкнул меня. Теперь я успокоился. Я не зацикливаюсь на этом л**не на самом деле, но моя вина за то, что обвинил Беринчика и его команду перед всем миром. Теперь я понимаю, почему вы не хотите так выглядеть. Украинцы уважаемые люди,

– сказал Дэвис.

Бой Беринчик – Дэвис состоится в ночь с 14 на 15 февраля. Начало вечера бокса запланировано на 2:00 по киевскому времени. Выход Дениса и Кейшона в ринг состоится не ранее 5:30 утра.