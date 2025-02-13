Кейшон Девіс поділився думкою щодо бою з "Українським танком". Американець також різко висловився у бік промоутера Олександра Красюка, повідомляє 24 канал із посиланням на Top Rank Boxing.

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Що Девіс сказав Красюку

Кейшон Девіс звинуватив Дениса Берінчика у расизмі. Американець пообіцяв побити українського промоутера в очному протистоянні.

Девіс заявив, що він знав про те, що буде битись з Берінчиком. Проте не думав, що бій відбудеться на "Медісон-сквер-гарден". Кейшон подякував Top Rank за віру в нього та організацію бою на легендарній арені.

Після своєї промови американець почав перебивати промоутера Олександра Красюка. Девіс повторював лише одну фразу.

Це не твоє шоу, на не цікаво, що ти говориш. Нам все одно. Це не твоє шоу. Це не твоє шоу. Це не твоє шоу. Марку, це не його шоу. Це не його шоу,

– викрикував Девіс.

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс відбудеться в ніч з 14 на 15 лютого. Орієнтовний час поєдинку третя ночі за київським часом.