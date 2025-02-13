Кейшон Дэвис поделился мнением относительно боя с "Украинским танком". Американец также резко высказался в сторону промоутера Александра Красюка, сообщает 24 канал со ссылкой на Top Rank Boxing.

Читайте также Забрасывал украинца матом и хотел забрать пояс: видео второй дуэли взглядов Беринчик – Дэвис

Что Дэвис сказал Красюку

Кейшон Дэвис обвинил Дениса Беринчика в расизме. Американец пообещал побить украинского промоутера в очном противостоянии.

Дэвис заявил, что он знал о том, что будет драться с Беринчиком. Однако не думал, что бой состоится на "Мэдисон-сквер-гарден". Кейшон поблагодарил Top Rank за веру в него и организацию боя на легендарной арене.

После своей речи американец начал перебивать промоутера Александра Красюка. Дэвис повторял только одну фразу.

Это не твое шоу, на не интересно, что ты говоришь. Нам все равно. Это не твое шоу. Это не твое шоу. Это не твое шоу. Марк, это не его шоу. Это не его шоу,

– выкрикивал Дэвис.

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис состоится в ночь с 14 на 15 февраля. Ориентировочное время поединка три ночи по киевскому времени.