Берінчик – Девіс: хто поб'ється в андеркарді вечора боксу

Вже 14 лютого 2025 року увага українських фанів боксу буде знову прикута до своїх екранів. У цей день свій бій проведе чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик.

Бій українського чемпіона світу очолить вечір боксу, який відбудеться у Нью-Йорку. Денис Берінчик поб'ється проти непереможного американця Кейшона Девіса, який молодший від нього аж на 11 років.

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Андеркард вечора боксу

Це буде перший захист титулу WBO для Дениса Берінчика, який він виграв у травні 2024-го року, перемігши Емануеля Наваррете. Бій відбудеться на легендарній "Медісон-сквер-гарден".

Також вже частково відомо, хто поб'ється в андеркарді бою Берінчик – Девіс. У ринг вийдуть Віто Мєлніцкі та Конор Койл, Жан Карлос Торрес проведе двобій проти Рохана Поланко. Мануель Хаймес зустрінеться із Абдуллою Мейсоном. Також анонсовано поєдинки Тайгера Джонсона та Ніко Волша, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Top Rank у соцмережі Х.

До слова. Ніко Волш – онук легендарного Мохаммеда Алі.

Андеркард вечора боксу очолить бій між Ксандером Заясом та Славою Шпомером.

Головному поєдинку вечора боксу додає цікавості той факт, що обидва боксери підійдуть до очної зустрічі із 100-відсотковою статистикою перемог. Берінчик переміг в усіх своїх 19-ти боях (9 – нокаутом), а Девіс – у 12-ти двобоях (8 разів відправляв суперників у нокаут). Того вечора хтось із них зазнає першої поразки у своїй кар'єрі.

Берінчик вже звернувся до свого наступного суперника, пообіцявши, що американець не отримає "легкої прогулянки" 14 лютого. Глава Top Rank Боб Арум вже теж оцінив важливість цього двобою для історії боксу.